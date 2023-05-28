Деревня кормит город, и так было всегда. Тем не менее, большая часть бедного населения в мире сосредоточена именно в сельской местности. Азербайджан – не исключение, в селах проживает 60% бедного населения. Эту цифру озвучила менеджер Всемирного банка по Азербайджану Сара Майкл. По ее словам, реализация проектов «умное село» в Азербайджане приведет к снижению уровня бедности в стране.

Она отметила, что Всемирный банк поддерживает эти проекты, реализуемые Азербайджаном. Подобные проекты широко распространены в Азии. Использование технологий в сельской местности сокращает бедность примерно на 50%.

«Более бедное население, живущее в сельской местности, чаще страдает от стихийных бедствий и кризисов. Мы работаем как с правительством, так и с частным сектором в этом направлении. В Азербайджане высокий уровень потенциала человеческого капитала. Мы готовы помочь в его развитии», — заявила Сара Майкл.

Пока же ситуация такова, что для того, чтобы хоть как-то заработать, сельчане вынуждены ехать в столицу – кто работает на стройке, кто торгует, кто трудится таксистом. Многие уехали на заработки в соседние страны, посылая оттуда деньги родным. Пословица «где родился, там и пригодился» – не о них. В регионах возможностей для заработка сейчас очень мало, а для заработка, на который можно нормально жить – еще меньше. На одном подсобном хозяйстве далеко не уедешь. Так что мешает регионам жить нормально и какие шаги для этого нужно предпринять?

Экономист Натиг Джафарли, комментируя уровень бедности в сельской местности подчеркнул, что благосостояние в регионах не зависит от таких проектов как «умное село».

«Чтобы добиться положительных результатов в первую очередь должно быть умное управление. Как раз в этом основная проблема, и это признают даже официальные лица. Из этого вытекают остальные проблемы. Президент страны неоднократно подвергал критике работу некоторых глав исполнительных властей. Надо изменить систему управления в регионах, так как она не оправдала себя. Она должна быть упразднена и нужно перейти к нормальной системе местного самоуправления. Такая система зависит от местного населения, избирателя и она способна заставить соответствующие структуры работать эффективно, так, чтобы в регионах были новые рабочие места и экономические возможности. В стране было принято немало программ регионального развития, но они не дают эффекта именно из-за того, что система управления на местах не соответствует современным требованиям», – отметил он.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев, рассказал о том, что недавно провел мониторинг в двух районах – Ярдымлинском и Исмаиллинском.

«Многие жители оттуда вынуждены ехать в столицу, чтобы заработать на жизнь и прокормить семьи. Интересно, что в Исмаиллинском районе непросто оказалось купить такой вроде бы повсеместно распространенный товар – зелень. Крестьяне говорят, что им невыгодно выращивать ее на продажу – стоит сущие копейки, а вырастить ее не так уж просто – проблемы с водой. Что можно сделать, чтобы изменить ситуацию в регионах к лучшему? Например, крупные фирмы в Баку могли бы сделать перерегистрацию своего юридического адреса по регионам. Тогда налоги, которые они платят, пойдут туда», – говорит он.

Агаев отметил, что многие, построенные в последние годы, предприятия в регионах не работают – в Шамахы построили завод по производству телевизоров – не работает, завод по сборке машин – не работает и др. А ведь их так торжественно открывали, и в итоге никакого результата.

«И что делать людям? Как зарабатывать в регионах?», – задается вопросами эксперт.

По его словам, часто можно услышать, что регионы прокормят себя за счет сельского хозяйства, но оно не развивается так, как должно. Фермерам тяжело заработать и продать продукцию, выращенную ими, по нормальным ценам.

«Что касается таких проектов, как «умное село», то их недостаточно. Нужно повсеместно создавать новые рабочие места, причем не временные, а постоянные. Вариантов много. Например, в свое время я осуществил проект по переработке терна в сельской местности – из него начали делать соленья, сушить. Знаю, что в Гахе был создан палаточный лагерь отдыха, потом там построили домики. Одно из перспективных направлений – туристическое. Но, – говорит Агаев, — не следует делать ставку только на него. Важно развивать аграрную сферу. В столице и в Сумгайыте должны быть магазины, где представлена продукция каждого региона. И товары должны производиться именно там. У нас продают много сельскохозяйственной продукции из-за рубежа, а надо, чтобы такой товар в основном был местный.

Чтобы регионы развивались, руководящие лица должны создавать для этого условия. Глава исполнительной власти должен знать ситуацию изнутри, не быть человеком со стороны. Важно привлекать инвестиции в регионы. Должен быть план развития конкретной местности на ближайшие лет 10 и нужно контролировать, есть ли прогресс».