Поездка Жозепа Борреля в Донбасс стала первым визитом главы европейской дипломатии в зону вооруженного конфликта с его начала весной 2014 года. Это также первый зарубежный визит верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности в нынешнем году. Бросается в глаза и тот факт, что Боррель посетил Украину в начале января — в то время, которое из-за рождественских и новогодних каникул считается «периодом дипломатического штиля». Поводом для такого визита стала концентрация Россией войск на украинской границе и угроза эскалации конфликта в Донбассе.

«Наша главная цель — снижение напряженности. Это должно происходить во время переговоров и путем жестких заявлений о поддержке Украины», — указал Боррель в Станице Луганской на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. «Любая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и огромную цену», — подчеркнул глава европейской дипломатии.

Боррель раскритиковал попытки Кремля снова поделить европейский континент на сферы влияния. «Мы сейчас не живем при Ялте. Определение сфер влияния между двумя большими силами в 2021-2022 годах невозможно», — заявил Боррель. Он еще раз особо выделил поддержку независимости и территориальной целостности Украины со стороны Евросоюза.

Боррель попытался развеять опасения некоторых украинских экспертов и политиков, допускающих, что Запад будет проводить переговоры с Кремлем об Украине без участия Киева. Он подчеркнул, что Украина является «частью Европы», и отметил непреклонность принципа участия Киева в решении всех проблем безопасности. «Понятно, что любая дискуссия о европейской безопасности должна включать в себя Европейский Союз и Украину. В любой дискуссии об Украине должна участвовать прежде всего Украина», — заявил верховный представитель ЕС по внешней политике. (DW)