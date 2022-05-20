По информации на 17:00 20 мая в Тертере, Барде, Мингячевире, Евлахе, Гейчае, Зардабе, Кюрдамире, Сабирабаде, Джафархане, Билясуваре, Лерике, Лянкяране, Астаре, Кишчае (Шеки), Сарыбаше (Гах), Шабране, Дашкесане, Гядабее, Гейгеле, Нафталане, Гяндже, Шамкире, Агдаме, Огузе, Габале, Загатале, Шеки, Исмаиллы, Шамахы, Алтыагадже, Губе, Гусаре, Халтане, Грызе была гроза, временами шел дождь, в Шахдаге выпал снег.

Об этом сообщает Национальная гидрометеорологическая служба МЭПР.

Сообщается, что в 16:25-16:32 в селах Сеюдлю, Гарабаг, Пиргулу Гядабейского района выпал мелкий град.

Северо-западный ветер временами усиливался в Нафталане до 24 м/с, в Нефтчале до 20 м/с, в Агдаме, Гяндже, Тертере до 18 м/с, в Барде до 16 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове: в Баку до 30 м/с, на Нефтяных камнях до 21 м/с, в Аляте, Пираллахи до 20 м/с, на острове Чилов до 19 м/с.

По данным станции «Нефтяные камни», высота волны достигла 3,6 м.

Ветреная и дождливая погода сохранится до утра 21 мая. Днем 21 мая и 22 мая в Баку, на Абшеронском полуострове и в регионах страны ожидается стабильная погода, преимущественно без осадков.