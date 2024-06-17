Движение «Тавуш во имя Родины» продолжит свои собрания и не будет ограничиваться только Ереваном, заявил лидер движения архиепископ Баграт Галстанян на митинге в понедельник.

Сторонники движения планируют небольшими группами совершать поездки по регионам. Также они будут собираться каждые два дня во дворе церкви Св. Анны в центре Еревана для обмена информацией и проведения идеологических бесед.

«Наше движение не остановится. Мы понимаем, что власть, применившая гранаты против собственного народа, легко не уйдет. Но она точно уйдет! Против грязной системы должна действовать справедливая и народная система. Мы не отступим,» — подчеркнул архиепископ.

Он обвинил власть в жажде крови, но заверил, что оппозиционные активисты «не предоставят им такого удовольствия».