Лидер оппозиционного движения Армении «Тавуш во имя родины», архиепископ Баграт Галстанян на встрече со своими сторонниками объявил, что двинется в сторону МВД и потребует встречу с главой ведомства по поводу инцидента в Сардарапате с участием Католикоса.

Как передает #, об этом сообщают армянские СМИ.

«Пойдем к министерству внутренних дел, чтобы получить объяснение, понять: министр ли отдал приказ, или ему отдают приказы», — сказал Галстанян.

Оппозиционеры движутся по одной из центральных улиц столицы в сторону министерства внутренних дел.

Отметим, что накануне полиция пыталась Гагерину II и сопровождавшим его лицам преградить путь к мемориальному комплексу. Спустя время им все же удалось попасть на территорию комплекса.