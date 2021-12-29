Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал государства вакцинировать от коронавируса 70% населения Земли к 1 июля 2022 года, сообщает РИА «Новости».

«Я призываю всех пообещать на Новый год поддержать кампанию по вакцинации 70% населения к середине 2022 года. У нас осталось 185 дней до финишной прямой вакцинирования 70% населения к началу июля 2022. Часы запущены», — сказал Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве, посвященной второй годовщине выявления COVID-19.

Он также добавил, что штаммы коронавируса «дельта» и «омикрон» могут привести к «цунами новых случаев» заражения коронавирусом. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что вариант «омикрон» является более заразным, подчеркнул глава ВОЗ.