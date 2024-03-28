Спикеры парламентов Азербайджана и Армении Сахиба Гафарова и Ален Симонян договорились провести встречу в середине мая при посредничестве Межпарламентского союза (IPU).

Как передает #, об этом сообщил сам Симонян в интервью Общественному телевидению.

Председатель Национального собрания Армении (парламент) назвал предыдущую встречу спикеров, которая состоялась 22 марта на полях заседания IPU, «беспрецедентной».

Симонян пояснил, что изначально в ходе переговоров азербайджанская сторона обозначила «красные линии», указав, что обсуждение должно быть только в рамках повестки парламентской дипломатии, на что армянская сторона дала свое согласие.

Согласно его оценке, встреча прошла в достаточно конструктивной атмосфере.

«Мы согласились, что между нами существует атмосфера недоверия друг к другу. Они не доверяют нам, а мы им. Они говорят, что мы нападем на них. Я задал встречный вопрос, почему они закупают оружие в таком количестве», – отметил Симонян.

При этом он сообщил, что Гафарова заверила его, что Азербайджан не готовит никаких провокаций.

«Было принято решение на парламентском уровне установить контакты, начать общение. Я отметил, что обсужу этот вопрос с политической командой. Она также заявила, что обсудит вопрос со своими», – констатировал спикер армянского парламента.