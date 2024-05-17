16 мая в рамках I заседания Организационного комитета VI Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве состоялась вторая встреча спикеров парламентов Азербайджана и Армении.
Об этом сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.
На встрече было продолжено обсуждение вопросов, связанных с поддержкой парламентами двух стран мирного процесса на фоне мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.
Встреча прошла в конструктивной атмосфере. Стороны договорились продолжить диалог между парламентами.