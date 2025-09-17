Астероид 2025 FA22, один из крупнейших в этом году, пролетит рядом с Землей 18 сентября на расстоянии, примерно равном одному диаметру лунной орбиты. Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Один из самых крупных астероидов года, 2025 FA22, пройдет завтра, 18 сентября, на расстоянии чуть больше диаметра лунной орбиты от Земли, сблизившись с планетой на минимальное расстояние около 10:00 по московскому времени (11:00 по бакинскому времени)», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По данным ученых, средний размер астероида составляет 166 м, а длина — 290 м. Масса тела примерно в 1000 раз больше массы челябинского метеорита.

«За 2025-й год — это, судя по всему, самый крупный камень (как минимум один из крупнейших), проходящий от планеты на расстоянии менее миллиона километров», — отмечают специалисты.

Также они подчеркивают, что шансы на столкновение с Землей «по сути являются нулевыми».