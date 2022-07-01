В районе Кемальпаша турецкого города Артвин произошел оползень.

В результате происшествия, произошедшего в приграничном с Грузией районе Турции — городе Артвине на дороге Хопа-Кемальпаша, погиб 1 человек, 2 пострадали.

Согласно сообщению, оказавшиеся в районе стихийного бедствия большегрузы получили повреждения, дорога закрыта.

Установлена ​​личность водителя, погибшего в результате оползня в турецком Артвине.

«Установлена ​​личность азербайджанского водителя, погибшего в результате оползня в Артвине. Водителем грузовика с госрегистрационным номером 99-HY-188 является Шахлар Керимов», — сказал глава Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA) Руслан Эльдароглу в Facebook.