В результате нападения боевиков ХАМАС на Израиль погиб 1 гражданин Азербайджана. Элькин Назаров имел двойное гражданство. Вчера он был похоронен в Кирьят-Яме.

Как сообщает #, об этом сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он сообщил, что среди погибших трое человек еврейского происхождения, переехавших из Азербайджана в Израиль – Шамиль Аббасов, Эмин Ахундов и Роман Гандель были гражданами Израиля.

По словам А.Гаджизаде, посольство Азербайджана в Израиле продолжает свою работу, соблюдая правила безопасности.