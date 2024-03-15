Выявлен и задержан гражданин Пакистана, занимавшийся похищением людей на территории Азербайджана.

Информацию об этом распространила пресс-служба Службы государственной безопасности (СГБ).

Отмечено, что в рамках осуществляемых СГБ мер по борьбе с транснациональной организованной преступностью и нелегальной миграцией была получена информация о том, что Улла Наеем Хан Навваб и другие граждане Исламской Республики Пакистан занимаются похищением людей на территории Азербайджана.

В ходе расследования было установлено, что гражданин Пакистана, 1992 года рождения, Улла Наеем Хан Навваб, вступив в преступную сговор с другими лицами, обманул гражданина этой страны Шераза Мухаммада Афзала Мухаммада под предлогом утверждения визы для поездки в Канаду и добился его приезда в Азербайджанскую Республику. Затем члены преступной группировки отвезли Шераза Мухаммада Афзала Мухаммада в дом в поселке Вандам Габалинского района, который они арендовали по предварительной договоренности, держали его там со связанными руками и ногами и потребовали крупную сумму денег от его близких родственников в Исламской Республике Пакистан в обмен на его освобождение.

В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками СГБ, лица, совершившие указанные преступления, были задержаны в доме в поселке Вандам Габалинского района, а Шераз Мухаммад Афзал Мухаммад был освобожден.

В отношении арестованного Уллы Наеема Хана Навваба и других лиц возбуждено уголовное дело по статьям 144.2.3 и 144.2.6 УК Азербайджанской Республики (похищение человека в целях наживы группой лиц по предварительному сговору).