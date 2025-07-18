Мужчина средних лет был расстрелян сегодня днем в одном из ресторанов в центре Батуми, сообщают СМИ.

Случай произошел в заведении фешенебельной гостиницы Le Méridien на территории Старого бульвара. По предварительным данным, неизвестный произвел несколько выстрелов в мужчину, тот скончался на месте. По информации TV Pirveli, убитый является гражданином Турции, он был гостем ресторана. Другие посетители и сотрудники заведения не пострадали.

Кадры с места распространяет телеведущая Нанука Жоржолиани. На них видно тело с пятью пулевыми ранениями в спину и разбитые стекла, поврежденные в ходе стрельбы.

В настоящее время там работает полиция. Информация о задержании подозреваемого до сих пор не поступала.

Полиция начала следствие по фактам умышленного убийства и незаконного хранения-ношения огнестрельного оружия (статьи 108 и 236 УК Грузии). (newsgeorgia)