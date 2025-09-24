По меньшей мере три человека получили ранения в результате стрельбы в отделении Службы иммиграции и таможенного контроля (ICE) США в Далласе, сообщает CNN.

По словам исполняющего обязанности директора ICE Тодда Лайонса, «по предварительным данным, стрельбу устроил снайпер». По информации некоторых СМИ, пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм написала в соцсети X, что снайпер застрелился. Его тело было обнаружено на крыше одного из соседних зданий. Она же заявила, что в результате стрельбы есть много раненых и погибших.

Мотивы стрелка пока неизвестны.