Один гражданин России погиб в результате нападения боевиков ХАМАС на Израиль, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ. Имя погибшего не названо.

«С прискорбием сообщаем, что по состоянию на 18:00 9 октября, по поступившей от израильской стороны информации, один гражданин Российской Федерации числится погибшим. Консульский отдел посольства занимается выяснением всех обстоятельств. В предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся четверо российских граждан», — говорится в сообщении посольства.