И кто сказал, что «армянское радио» в юморе никто не «обскачет»? Спешу огорчить тех, кто ставил пари в пользу отмеченного выше радио

Нашелся все же армянин, который своими идиотическими заявлениями, дал фору «армянскому радио».

И это не сапожник–Ашот, и даже не портниха –Айкануш, это целый глава Союза армян России (САР) Ара Абрамян.

Итак, поехали.

«В диаспоре все обеспокоены, но стали равнодушны, не испытывают чувства страдания по поводу потери Карабаха, и ведут себя так, будто ничего не произошло». Об этом в интервью news.am заявил глава Ара Абрамян.

Ну разве не красота семантики Абрамяна, который умудрился посетовать и на равнодушие, и обеспокоенность по Карабаху, который не имеет никакого отношения к Армении.

Но Ара Абрамян, которого даже в Армении не ставят в ломаный грош, продолжает разглагольствовать:

«Все жалуются, но многие надеются, что скоро будет мир, однако не понимают, что это за мир, какую цену мы за него заплатим, и как долго этот мир продлится.

Все устали от конфликта, смертей молодых ребят, бедности и кризиса, поэтому надеются на скорое подписание мирного соглашения с Азербайджаном. Но какой ценой?».

«Святая наивность» Ары, конечно же, впечатляет, но не настолько, чтобы поверить в чушь, которую он несет.

Ара задается вопросом о цене мира? А не лучше ли этот вопрос адресовать экс-президенту Армении Роберту Кочаряну, выступившему с расистским заявлением о «генетической несовместимости армян и азербайджанцев».

А если ему лень, то ответим на вопрос цены мира мы сами. Пока, в конституции Армении будут сохраняться пункты, в которых отражены территориальные претензии в отношении Азербайджана, то цена вопроса однозначна: «Железный кулак».

Впрочем, Абрамян, которого понесло как Остапа Бендера в россказнях о Нью-Васюки, не останавливается.

По его словам, армян убивают, отбирают у них все, «бывшие и нынешние президенты арцаха» (здесь и далее кавычки «Зеркало») сидят в азербайджанской тюрьме, да еще и армян пытаются выставить чудовищами.

То что, армян убивают все и везде, понятно. Как-никак, «геноцид армян», который никак не закончится, — дело святое.

Но вот какой вопрос меня беспокоит. Ну, предположим, что бывшие «президенты арцаха» скоро получат заслуженное наказание, но как же быть с нынешним «президентом нкр» Самвелом Шахрамяном? Он же в Армении.

Я понимаю, что идиотизм в армянском мышлении не считается чем-то зазорным, но лимит же следует соблюдать.

Нет, Ара, политика — это не твое. Можно в закромах иметь миллиарды, но на мозговой деятельности они положительно не скажутся.