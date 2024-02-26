Турция под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана вносит вклад в обеспечение глобального мира и устойчивого развития.

Как сообщает газета «Нейтральный Туркменистан»,об этом говорится в поздравлении, направленном президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым турецкому коллеге по случаю его 70-летия, которое отмечается в понедельник.

«Следуя исконным для туркменского народа традициям добрососедства и уважения к старшему поколению, оценивая ваш огромный личный вклад в развитие туркмено-турецких отношений, ваши заслуги, направленные на сплоченность наших народов, а также по случаю 70-летнего юбилея решено присвоить вам <…> почетное звание «Hormatly il a ulusy» («Почетный старейшина Туркменистана», – сообщил Бердымухамедов.

По словам Бердымухамедова, одним из важных направлений внешней политики его страны является последовательное развитие и укрепление стратегических и долгосрочных отношений с Турцией по различным направлениям. Президент Туркменистана также отметил успешное сотрудничество двух стран в рамках международных организаций, в том числе Организации Объединенных Наций и Организации тюркских государств.

Бердымухамедов обратил внимание на растущий товарооборот между двумя странами. По его словам, Турция является одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Туркменистана, многочисленные турецкие компании, участвуя в реализации экономических проектов в его стране, способствуют диверсификации туркменской экономики, претворению в жизнь проектов социального назначения.

От имени всего туркменского народа Бердымухамедов сердечно поздравил Эрдогана с присвоением высокого звания «Почетный старейшина Туркменистана» и выразил пожелания «крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, а братскому народу Турецкой Республики – мира, дальнейшего прогресса и процветания».

Поздравление Эрдогану направил также председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

«Под вашим мудрым руководством Турецкая Республика достигает социально-экономического прогресса, играет важную роль на международной арене в обеспечении мира и безопасности, – говорится в поздравительном послании. – Считаю достойным отметить ваш личный вклад в последовательное наращивание двусторонних отношений между Туркменистаном и Турецкой Республикой».

Председатель Народного совета выразил готовность прилагать совместные усилия для дальнейшего развития долгосрочного сотрудничества на основе доверия в интересах братских народов. Он пожелал Эрдогану крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях.