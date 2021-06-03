В Москве в 58-ю годовщину со дня смерти Назыма Хикмета почтили память известного турецкого поэта, прозаика, драматурга и общественного деятеля.

Мероприятие, по сообщению Агентства Анадолу, было организовано посольством Турции в Москве, Институтом Юнуса Эмре (YEE) и Ассоциацией российско-турецких предпринимателей (RTIB) возле могилы поэта на Новодевичьем кладбище в Москве.

В мероприятии принимали участие представители посольства, YEE, RTIB и МИД России, а также граждане Турции и РФ.

Участники мероприятия рассказали о жизни и творчестве Хикмета, возложили цветы и венки к его могиле.

Назыма Хикмета Рана часто называли «Поэт с прекрасным лицом» или «Великан с голубыми глазами».

Поэт родился 15 января 1902 года в Салониках, окончил начальную школу в районе Гезтепе в Стамбуле и лицей в районе Нишантасы в 1917 году.

Свое первое стихотворение Feryad-ı Vatan («Плач родины») Назым Хикмет Ран написал в 11 лет.

Перу Назыма Хикмета Рана принадлежат множество рассказов, романов и пьес, он был удостоен многих литературных наград.

Скончался от сердечного приступа третьего июня 1963 года в Москве, где и был похоронен.

В соответствии с решением Кабмина Турции, 5 января 2009 года Назыму Хикмету Рану было посмертно возвращено турецкое гражданство.