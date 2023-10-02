За прошедшее время в жизни Милли Меджлиса произошли и печальные события.
Как сообщает #, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказала спикер парламента Сахиба Гафарова.
Она сообщила, что 14 июля скончался депутат Мадар Мусаев.
Спикер отметила, что 28 сентября не стало и Ганиры Пашаевой: «Ганира Пашаева активно участвовала в законодательном и законотворческом процессе Милли Меджлиса».
Спикер предложила почтить память Ганиры Пашаевой и Мадара Мусаева минутой молчания.
Участники заседания почтили память Ганиры Пашаевой и Мадара Мусаева минутой молчания.