За прошедшее время в жизни Милли Меджлиса произошли и печальные события.

Как сообщает #, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказала спикер парламента Сахиба Гафарова.

Она сообщила, что 14 июля скончался депутат Мадар Мусаев.

Спикер отметила, что 28 сентября не стало и Ганиры Пашаевой: «Ганира Пашаева активно участвовала в законодательном и законотворческом процессе Милли Меджлиса».

Спикер предложила почтить память Ганиры Пашаевой и Мадара Мусаева минутой молчания.

Участники заседания почтили память Ганиры Пашаевой и Мадара Мусаева минутой молчания.