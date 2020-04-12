В «Барселоне» не все спокойно

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт написал открытое письмо в адрес президента «блауграны» Жозепа Бартомеу, в котором потребовал от клуба объяснений о текущей ситуации в клубе.

«Мы на пути к идеальному шторму. Если раньше риски были велики, то теперь они гигантские. Мы оказались в разгаре пандемии коронавируса, которая парализовала планету и будет иметь последствия, которые сегодня мы не можем предсказать.

В течение месяцев мы наблюдали за постыдным увеличением числа инцидентов в поведении клуба как института, кульминацией чего стали серьезные обвинения, последовавшие от руководства клуба, а также шесть резких отставок.

Модель управления последних лет больше не работает. Отсутствие транспарентности, повсеместные траты, которые больше, чем у кого бы то ни было, а также необходимость продавать или обменивать игроков в последние минуты трансферного окна каждого сезона для того, чтобы сходился баланс, является неустойчивой моделью.

В обычных обстоятельствах вес этих событий потребовал бы подачи заявления об отставке и немедленного начала досрочных выборов», – заявил Фонт.

В заключении Фонт составил список из требований к руководству «Барсы», среди которых были следующие:

1. С полной прозрачностью объяснить экономическую ситуацию в клубе, рассказать о долгах «Барсы» и о том, как это повлияет на краткосрочный план.

2. Заключать сделки по покупке и продаже игроков с максимальной прозрачностью.