Голосование на муниципальных выборах в Турции прошло спокойно, были единичные инциденты. Об этом заявил журналистам в эфире местных телеканалов глава Высшей избирательной комиссии (Центризбиркома) Турции Ахмет Енер.

«Голосование завершилось. Оно прошло в спокойной атмосфере, за исключением единичных инцидентов. Я желаю скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в этих инцидентах. Начался процесс открытия урн для голосования и подсчета. Эти данные начали централизованно поступать в ЦИК. Позже комиссия соберется, чтобы принять решение относительно снятия запрета на обнародование данных подсчета», — сказал он.