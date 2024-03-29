Результаты выборов в Стамбуле покажут, сможет ли оппозиция представлять серьезную угрозу для Эрдогана на предстоящих в 2028 году президентских выборах.

Спустя почти год после президентских и парламентских выборов в Турции, которые обеспечили Эрдогану третий срок на посту президента, 31 марта страна вновь придет на избирательные участки, на этот раз на общенациональные муниципальные выборы.

НРП постарается сохранить под своим контролем крупные города, включая Стамбул, столицу Анкару и курортную Анталью, которые оппозиции удалось отвоевать у правящей ПСР в 2019 году.

В Стамбуле Эрдоган по сути дважды потерпел поражение — сначала в марте, а затем в июне 2019 года, когда ЦИК распорядился о проведении повторных выборов после жалоб ПСР на нарушения.

Хотя оппозиция проиграла Эрдогану на прошлогодних президентских выборах, между победой в Стамбуле и победой в Турции по-прежнему существует тесная связь. Если Имамоглу удастся удержать Стамбул, у оппозиции останутся большие надежды на предстоящие в 2028 году президентские выборы.

Победа в Стамбуле дает политическим лидерам значительные возможности для формирования национальной политики Турции.

Когда у вас есть поддержка Стамбула, вы становитесь действующим лицом национальной политики, в том числе и на глобальном уровне.

Население мегаполиса составляет 16 млн человек — это пятая часть от 85-миллионного населения всей страны.

Городской электорат разнообразен, он принадлежит к разным политическим, этническим, религиозным и экономическим группам и имеет глубокие корни в разных городах Турции. Стамбул для многих является моделью Турции.