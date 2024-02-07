Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана обнародовала информацию о явке избирателей по состоянию на 12:00 в процессе голосования в связи с проходящими сегодня внеочередными президентскими выборами.

Как передает #, начальник информационного центра Секретариата ЦИК Фарид Оруджев сообщил, что к 12:00 по республике проголосовали — 2499033 человека, явка избирателей составила 38,57%.

Отметим, сегодня в 08:00 в Азербайджане стартовали внеочередные президентские выборы. Голосование завершится в 19:00.

Информационный центр секретариата ЦИК предоставит предварительную информацию о ходе и результатах голосования в 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00. Полученная информация о ходе и результатах голосования считается предварительной информацией, не имеющей юридического значения.