Обнародованы данные по явке избирателей на внеочередных президентских выборах в Азербайджане по состоянию на 19:00.

По информации, предоставленной главой Информационного центра Секретариата Центральной избирательной комиссии Фаридом Оруджевым, активность избирателей по стране на внеочередных президентских выборах составила 76,73 процента.

Напомним, что сегодня в Азербайджане прошло голосование на президентских выборах.

За пост президента боролись кандидат от правящей партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания — Фазиль Мустафа, от Партии «Великий Азербайджан» — Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана — Гудрат Гасангулиев.

По результатам exit poll, проведенного американской организацией «Oracle Advisory Group» совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан, 93,9 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По данным ООО «Центр социологических исследований», 92,4% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По результатам exit poll Мониторингового центра «Rəy», 92,6 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

В списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Созданы 6 537 избирательных участков по всей стране.

Для граждан Азербайджана, находящихся за рубежом, в посольствах и консульствах 37 стран созданы 49 избирательных участков.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях созданы 26 избирательных участков.