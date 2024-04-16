В Париже 24-25 апреля пройдет Туркменский энергетический инвестиционный форум (TEIF 2024). Это мероприятие проводится с целью привлечения иностранных инвестиций в энергетическую отрасль Туркменистана. Ашхабад предлагает зарубежным инвесторам разработку крупнейшего газового месторождения на суше «Галкыныш». За последний год власти Туркменистана настойчиво продвигают идею выхода туркменского газа на европейские рынки через Азербайджан и Турцию.

Идея Туркменистана по строительству Транскаспийского газопровода по дну Каспия обсуждается с 2007 года. По нему газ из Туркменистана мог бы поступать в страны Евросоюза через территорию Азербайджана. По разным оценкам, проект обойдется в 2-5 млрд. долларов. Однако до сих пор не было проявлено серьезного интереса к данному проекту. Еще в июле 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что пока не станет известно, кто будет финансировать проект, его реализация будет выглядеть нереалистично.

«Вы <…> прекрасно знаете, что сейчас европейские банки прекратили финансирование проектов по ископаемому топливу. Поэтому будет сложно привлечь значительные денежные средства для этого», — пояснил азербайджанский лидер.

Однако власти Туркменистана не оставляют надежд. В начале марта экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов ездил в Турцию на Анталийский дипломатический форум, в рамках которого встречался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить перспективы возможных поставок туркменского газа в Турцию. По итогам встречи стороны подписали Протокол о развитии сотрудничества в области природного газа и Декларацию о намерениях по сотрудничеству в областях нефти и природного газа.

После подписания документов Бердымухамедов заявил, что газ из Туркменистана может поступать в Турцию и Европу двумя путями — либо через Каспийское море и Азербайджан, либо через трубопроводную инфраструктуру Ирана.

Помимо этого, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов совершил несколько визитов в Европу, где обсуждал данный вопрос.

Касаясь этой темы, глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан в беседе с # заявил, что, хотя Туркменистан занимает четвертое место в мире по запасам природного газа, однако он расположен далеко от международных рынков сбыта, что создает проблемы для этой страны.

«Полагаю, что в ближайшие 50 лет Туркменистан не сможет найти выход на международные рынки, за исключением Китая. В ноябре 2023 года шли интенсивные переговоры по транспортировке туркменского газа в Ирак. Хотя были подписаны два документа, превратить их в коммерческую сделку не получилось. В прошлом году Азербайджан получил из Туркменистана 1,5 млрд. кубометров газа, но это ограниченный объем. Туркменский газ транспортируется в Азербайджан через территорию Ирана. А газотранспортная инфраструктура Ирана позволяет транспортировать в Азербайджан не больше 2 млрд. кубометров газа. В ближайшей перспективе не реально ожидать изменений этой ситуации», — считает эксперт.

Шабан отметил, что если говорить о больших объемах транспортировки туркменского газа через Азербайджан в Европу, а это в пределах 10 млрд. кубометров, то этот процесс возможен через прокладку газопровода по дну Каспия.

«Но в нынешних условиях и в среднесрочной перспективе это большой риск. Полтора года назад мы стали свидетелями загадочного подрыва в Балтийском море трубопроводов, ведущих из России в Германию. А теперь представьте, по дну Каспия проложили газопровод, и он столкнулся с идентичным риском. Этот риск велик из-за расположения на севере России, а на юге Ирана. На обе страны наложены санкции со стороны Запада и оба государства также добывают природный газ. Не думаю, что Россия и Иран будут спокойно смотреть на то, как туркменский газ транспортируется в Европу у них под боком. Азербайджан при создании своих трубопроводов смог избежать такого давления со стороны России и Ирана. Чисто теоретически для прокладки Транскаспийского газопровода нужно несколько лет, а до этого времени Туркменистану нужно найти постоянных покупателей газа и подписать с ними долгосрочный контракт. Но дело в том, что после 2040 года Европа резко сократит потребление энергоресурсов, так как согласно Европейской зеленой сделке (European Green Deal) к 2050 году страны ЕС должны стать углеродно нейтральными, то есть предусмотрен переход европейской экономики на зеленую энергию.

Несмотря на то, что Туркменистан обладает большими запасами природного газа, он потерял время. Лично я не верю, что в последующие годы Туркменистан сможет экспортировать в какую-либо страну большие объемы своего газа, кроме Китая. Туркменистан потерял время и упустил свои возможности», — констатировал эксперт.