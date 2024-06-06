Российские военные корабли и самолеты в ближайшие недели должны прибыть в Карибское море для проведения учений, и США отслеживают их. По словам американских чиновников, так Москва на фоне эскалации в отношениях с Западом пытается продемонстрировать, что все еще является крупной военной державой, передает AP.
Вашингтон на прошлой неделе разрешил украинским войскам использовать свои ракеты и артиллерию для ударов по российской территории с целью защиты своих северо-восточных регионов. В ответ Владимир Путин пообещал (в очередной раз) «асимметричный ответ» и действия в других регионах мира, которые могу угрожать противникам России. «Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России?», — сказал Путин.
Идущие на Карибы российские корабли могут зайти в порты Кубы и Венесуэлы, рассказали журналистам американские чиновники на условиях анонимности. По их словам, планируемые учения, «безусловно», часть ответа России на растущую поддержку Украины со стороны США. Один из них добавил:
«Так Россия хочет показать, что все еще может в какой-то степени демонстрировать силу на глобальном уровне».
Военно-морские учения в Карибском море пройдут после того, как Россия потеряла около трети Черноморского флота. Украина, у которой флота нет вообще, смогла с помощью ракет и морских беспилотников потопить и повредить 26 судов и подлодок, по данным Oryx. Это позволило ей очистить акваторию Черного моря для экспорта своей сельскохозяйственной продукции. Впрочем, Северный флот России, имеющий ядерное оружие, сохраняет боеспособность, отмечают западные военные эксперты.
Высокопоставленные чиновники администрации Джо Байдена назвали прибытие российских кораблей заметным, но не беспокоящим их событием. По словам двух из них, в учениях, за которыми будут наблюдать США, будет задействована «небольшая группа» военных и вспомогательных судов. В четверг администрация сообщила об этом членам Конгресса.
Россия не известила США об учениях, хотя обычно страны это делают, чтобы не спровоцировать недопонимания и осложнений. Тем не менее, по словам американских чиновников, военные любых стран имеют право проводить учения в международных водах. Ранее Россия уже несколько раз делала это и в Карибском море. (moscowtimes.ru)