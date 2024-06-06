Российские военные корабли и самолеты в ближайшие недели должны прибыть в Карибское море для проведения учений, и США отслеживают их. По словам американских чиновников, так Москва на фоне эскалации в отношениях с Западом пытается продемонстрировать, что все еще является крупной военной державой, передает AP.

Вашингтон на прошлой неделе разрешил украинским войскам использовать свои ракеты и артиллерию для ударов по российской территории с целью защиты своих северо-восточных регионов. В ответ Владимир Путин пообещал (в очередной раз) «асимметричный ответ» и действия в других регионах мира, которые могу угрожать противникам России. «Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России?», — сказал Путин.

Идущие на Карибы российские корабли могут зайти в порты Кубы и Венесуэлы, рассказали журналистам американские чиновники на условиях анонимности. По их словам, планируемые учения, «безусловно», часть ответа России на растущую поддержку Украины со стороны США. Один из них добавил: