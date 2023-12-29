Президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал вооруженным силам провести военные учения в восточной части Карибского бассейна после того, как Великобритания направила военный корабль в территориальные воды Гайаны. Об этом сообщает NBC News.

В обращении по национальному телевидению Мадуро заявил, что 6 тысяч венесуэльских военнослужащих, включая военно-воздушные и военно-морские силы, проведут совместные операции у восточного побережья страны.

Он назвал предстоящее прибытие британского корабля HMS Trent к берегам Гайаны «угрозой» для своей страны. Венесуэльский лидер подчеркнул, что размещение корабля нарушает недавнее соглашение между южноамериканскими странами.

«Мы верим в дипломатию, диалог и мир. Это неприемлемая угроза для любой суверенной страны в Латинской Америке», — сказал Мадуро.