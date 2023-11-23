Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов по итогам встречи глав государств — участников объединения в Минске посетит Ереван и передаст подписанные документы армянской стороне. Об этом перед началом сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ сообщил журналистам глава МИД Беларуси Сергей Алейник.

«Мы договорились, что по итогам саммита генеральный секретарь ОДКБ посетит Ереван и все решения, которые проходили окончательную доработку в рамках согласительной комиссии, передадим нашим армянским партнерам, коллегам и будем рассчитывать, что они присоединятся к ним», — сказал руководитель дипведомства.

Отвечая на вопрос об отсутствии на саммите ОДКБ представителей Армении, Алейник предложил отнестись к этому «спокойно».

Алейник подчеркнул, что все решения, которые будут приняты на саммите в отсутствие представителей Армении, «абсолютно легитимны». «Они принимаются консенсусом. И у меня был телефонный разговор с моим армянским коллегой Араратом Самвеловичем Мирзояном. Мы обсудили в том числе эти вопросы и механизмы принятия решений», — отметил министр.

Глава МИД Беларуси уточнил, что «в соответствии с правилами и процедурами организации, правилом 14.2 все эти решения принимаются при согласии всех стран-членов».

На саммит ОДКБ в белорусскую столицу прибыли президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, России Владимир Путин и Таджикистана Эмомали Рахмон. Из лидеров всех шести государств — участников объединения не приехал только премьер-министр Армении Никол Пашинян. (ТАСС)