Разработана новая тарифная методика по использованию радиочастот в Азербайджане.

Об этом, выступая на семинаре «Цифровое развитие и приоритеты в сфере транспорта в Азербайджане», заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов.

По его словам, данная методика привязана не к какому-то конкретному оборудованию, а к использованию частотных ресурсов в целом.

«Здесь есть и географические факторы. В качестве примера считаем несправедливым применение одного и того же тарифа к Баку и регионам. В тоже время, если мы посмотрим на инструменты регулирования в целом, увидим, что это происходит хаотично. Мы говорим о предоставлении частот, однако никаких полномочий в отношении отмены частот не имеем. Или же неизвестны штрафы для пользователей, которые незаконно используют частоту. В целом по этим вопросам уже разработано конкретное законодательство», — сказал Р. Рустамов.