В Азербайджане будет создана Единая информационная система.

Об этом заявил первый заместитель председателя ОАО «Азеришыг» Рамиль Юсифов на Форуме развития национального бизнеса на тему «Обсуждение вопросов и предложений по развитию коммунальной инфраструктуры».

Юсифов подчеркнул, что разработана Дорожная карта по созданию Единой информационной системы, связанной с коммунальными услугами: «Из 18 пунктов, отразившихся в Дорожной карте, 12 будет реализовывать «Азеришыг». Перед нами поставлены задачи по формированию структуры для создания Единой информационной системы, изучению мирового опыта, созданию базы этой системы».

По словам зампредседателя, в настоящее время ОАО проводит работу по изучению международного опыта и разработке концепции. (report)