Война вокруг Ирана стала не просто очередным вооружённым конфликтом на Ближнем Востоке. Она фактически показала, насколько уязвимой оказалась прежняя архитектура региональной безопасности, построенная вокруг нескольких ключевых морских маршрутов, прежде всего Ормузского пролива. Семь месяцев конфликта продемонстрировали: сегодня недостаточно контролировать месторождения, порты или военные базы — необходимо контролировать альтернативные пути доставки энергии, товаров и информации. Именно поэтому последствия войны вышли далеко за пределы Персидского залива и всё заметнее затрагивают Южный Кавказ. Аналитические центры отмечают, что война уже изменила транспортную и энергетическую динамику региона, одновременно повысив значение Кавказа как пространства между Европой, Азией и Ближним Востоком.

Главный урок кризиса заключается в том, что география снова стала одним из важнейших инструментов мировой политики. Ормузский пролив, через который в мирное время проходили огромные объёмы нефти, оказался фактором постоянного риска. Даже после частичного восстановления потоков проблема не исчезла: сохраняющиеся ограничения движения судов продолжают создавать дополнительные страховые, транспортные и логистические расходы. Иными словами, современная энергетическая безопасность теперь определяется не только тем, сколько нефти существует в мире, но и тем, насколько безопасно её можно доставить потребителю. Именно поэтому государства и крупные энергетические компании всё активнее ищут альтернативные маршруты, а страны, расположенные на таких маршрутах, автоматически получают дополнительный геополитический вес.

Именно здесь начинается новая роль Азербайджана. Страна не находится непосредственно в зоне Персидского залива, но её географическое положение делает её своеобразным мостом между Каспием, Центральной Азией, Турцией, Европой и более широким ближневосточным пространством. В отличие от государств, чья экономика и экспортные коммуникации критически зависят от Ормуза, Азербайджан обладает собственными энергетическими маршрутами, выходом к Каспийскому морю и инфраструктурой, ориентированной на западное направление. Это позволяет Баку сохранять относительную устойчивость в условиях, когда традиционные энергетические и транспортные цепочки сталкиваются с серьёзными рисками.

Но гораздо важнее краткосрочной нефтяной выгоды другое обстоятельство: кризис резко увеличил стратегическую стоимость альтернативных маршрутов. Если раньше Средний коридор рассматривался прежде всего как перспективный транспортный проект между Китаем, Центральной Азией, Кавказом и Европой, то после войны вокруг Ирана он постепенно превращается в элемент общей архитектуры экономической безопасности. Через Азербайджан проходят важнейшие звенья этого маршрута — Каспийское море, железнодорожная и автомобильная инфраструктура, международный торговый порт Алят, связь с Грузией и Турцией. Чем больше рисков появляется на южных маршрутах, тем привлекательнее становится северный путь через Каспий и Южный Кавказ.

Особенно важно, что изменение значения Азербайджана происходит одновременно в нескольких измерениях. Баку становится важен не только как поставщик нефти и газа, но и как транзитная площадка, энергетический узел и потенциальный элемент новой системы региональной безопасности. Развитие нефтегазовой инфраструктуры, расширение Южного газового коридора, модернизация электросетей и развитие возобновляемой энергетики постепенно формируют новую модель, в которой Азербайджан может выступать не только экспортёром традиционных энергоресурсов, но и производителем и транзитёром электроэнергии. В этом смысле энергетическая стратегия страны всё больше приобретает долгосрочное геополитическое измерение.

При этом война вокруг Ирана изменила и само понятие безопасности. Раньше безопасность транспортного коридора воспринималась прежде всего как защита дорог, железных дорог, портов и трубопроводов. Теперь этого недостаточно. Воздушное пространство, беспилотники, кибератаки, морская безопасность, энергетические объекты и способность быстро восстанавливать инфраструктуру после удара становятся частью единой системы. Для Азербайджана это особенно важно, поскольку по территории страны проходят объекты, значение которых выходит далеко за рамки национальной экономики. Чем выше их международная значимость, тем больше внимания необходимо уделять их физической и технологической защите.

Для Баку это означает очень серьёзное изменение стратегической среды. Азербайджан оказался одновременно севернее Ирана, западнее Каспия и на пересечении маршрутов, которые соединяют Центральную Азию с Турцией и Европой. Именно поэтому стабильность Азербайджана становится важна не только для самого Южного Кавказа. Она начинает приобретать значение для более широкого пространства, в котором пересекаются европейская энергетическая безопасность, турецкая региональная стратегия, центральноазиатская транспортная политика и интересы Китая. В этом смысле Баку постепенно превращается из периферийного участника ближневосточных процессов в один из важных узлов новой геополитической системы.

Особую роль здесь играет Турция. Если прежняя региональная модель во многом строилась вокруг отношений Вашингтона с арабскими монархиями Персидского залива и Израилем, то новая ситуация усиливает значение северного направления — Турции, Южного Кавказа и Центральной Азии. Азербайджан в этой конструкции занимает уникальное положение благодаря тесному стратегическому партнёрству с Анкарой. Через Турцию азербайджанские энергетические и транспортные маршруты получают прямой выход к европейскому рынку, а через Каспий — связь с Казахстаном, Туркменистаном и другими государствами Центральной Азии. Получается своеобразная дуга Каспий — Азербайджан — Турция — Европа, значение которой после кризиса вокруг Ирана объективно возрастает.

Не менее важен и северный фактор. Сама война заставила Иран активнее искать возможности использования Каспийского моря для торговли с Россией и другими странами. Одновременно усилилась роль инфраструктуры Казахстана, Азербайджана и Грузии в формировании альтернативных связей между Центральной Азией и Европой. Это означает, что Каспий постепенно превращается из относительно спокойного экономического пространства в один из важных узлов конкуренции транспортных, энергетических и стратегических интересов. Для Азербайджана это одновременно возможность и ответственность, поскольку любое повышение значения Каспия неизбежно повышает значение Баку.

Однако для Азербайджана новая ситуация несёт не только возможности, но и серьёзные риски. Чем важнее становится территория страны для энергетики и транзита, тем выше потенциальный интерес различных сил к её инфраструктуре. Конфликт вокруг Ирана показал, что Южный Кавказ больше нельзя рассматривать как отдельное от ближневосточной безопасности пространство. Любая серьёзная нестабильность на юге способна быстро отразиться на торговле, энергетике, авиации, логистике и инвестициях в регионе. Поэтому экономическое преимущество от роста транзитного значения должно одновременно сопровождаться усилением защиты критической инфраструктуры и воздушного пространства.

В этом контексте особенно важно, что Азербайджан не стремится заменить собой какую-либо другую региональную державу. Его преимущество заключается в другом — в способности одновременно разговаривать с различными центрами силы и оставаться самостоятельным участником собственной региональной политики. Баку имеет тесные отношения с Турцией, партнёрство с европейскими государствами, энергетическое взаимодействие с различными странами Азии и собственное стратегическое видение Каспийского региона. Именно такая многовекторность становится особенно ценной в период, когда старые блоковые конструкции испытывают давление, а государства всё чаще ищут не одного покровителя, а несколько взаимодополняющих партнёров.

Поэтому главный вопрос после войны вокруг Ирана заключается уже не только в том, кто получит влияние непосредственно в Тегеране. Гораздо важнее, какая новая карта коммуникаций появится после кризиса. Если государства Персидского залива будут продолжать искать альтернативы Ормузу, если Европа будет стремиться диверсифицировать энергетику, если Центральная Азия будет расширять выход на запад, а Турция — укреплять связи с Кавказом и тюркским миром, значение Азербайджана будет объективно расти. Но вместе с этим будет расти и ответственность Баку: чем больше через страну проходит энергии, товаров и стратегических коммуникаций, тем важнее стабильность, безопасность и предсказуемость.

Именно поэтому сегодняшнюю роль Азербайджана уже недостаточно описывать только формулой «энергетический партнёр Европы». После иранского кризиса возникает гораздо более широкая конструкция: Азербайджан становится одним из элементов новой системы, связывающей Европу, Турцию, Кавказ, Каспий и Центральную Азию. Война показала слабость маршрутов, которые зависят от одного узкого географического прохода, и одновременно повысила стоимость стран, способных предложить альтернативу. Для Баку это историческое окно возможностей, но одновременно и серьёзное испытание. Если Азербайджан сможет сохранить политическую стабильность, продолжить модернизацию инфраструктуры и укрепить безопасность энергетических и транспортных объектов, то последствия войны вокруг Ирана могут превратить страну не просто в участника новой региональной архитектуры, а в один из её ключевых узлов. Именно в этом заключается одно из главных геополитических последствий иранской войны для Азербайджана.

Агиль Гахраманов