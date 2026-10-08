В целях дальнейшего развития сотрудничества между министерствами юстиции Азербайджана и Кыргызстана разработана программа сотрудничества, достигнута договоренность о ее подписании в будущем.

Как говорится в информации, опубликованной на официальном сайте Министерства юстиции Азербайджана, об этом было заявлено на встрече министра юстиции Азербайджана Фарида Ахмедова с заместителем председателя Кабинета министров Кыргызстана, министром юстиции Алмазом Айылчиевым в рамках делового визита Ф.Ахмедова в Турцию.

На встрече было подчеркнуто, что отношения между двумя странами находятся на высоком уровне, а взаимные визиты глав государств вносят важный вклад в развитие связей. Ф.Ахмедов поздравил А.Айылчиева с назначением на новую должность и пожелал ему успехов.

Стороны отметили, что сотрудничество министерств юстиции основывается на прочной правовой базе. Отмечено, что осуществляется обмен опытом в сферах нотариата, пенитенциарной системы, пробации, медиации и судебной экспертизы.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о дальнейшем развитии сотрудничества, реализации новых инициатив и укреплении взаимодействия в сфере права и юстиции в рамках Организации тюркских государств.