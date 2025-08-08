Хартия о стратегическом партнерстве между Баку и Вашингтоном будет разработана в течение нескольких месяцев.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне, выступая с совместным заявлением с лидерами США и Армении.

«Это историческое достижение для Азербайджана», — добавил он.

По его словам, сотрудничать в формате стратегического партнерства с величайшей страной мира — это большая возможность, а также очень большая ответственность.

«Данный этот формат стратегического партнерства охватывает так много важных областей: взаимные инвестиции, торговля, энергетика, связь, транзит, искусственный интеллект, продажи оборонной продукции, борьба с терроризмом. Все эти области, где у нас было и, надеюсь, будет очень активное сотрудничество в будущем», — сказал президент Азербайджана.