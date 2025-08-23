Международная организация гражданской авиации (ИКАО) может лишить Россию прав на имеющиеся и новые радиочастоты для гражданской авиации в качестве ответа на массовые случаи глушения GPS в районе Балтийского моря, сообщает Bloomberg.

Финляндия, Эстония, Латвия и Литва в конце июня обратились с жалобой об усилении помех радионавигации со стороны России в Международный союз электросвязи (МСЭ), следует из письма, которое изучило агентство. В начале июля эти же страны вместе со Швецией и Польшей в письме в ИКАО сообщили об активизации российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В частности, Вильнюс отмечал 22-кратный рост частоты глушения сигналов GPS по сравнению с предыдущим годом. Согласно данным Управления по регулированию связи Литвы, число самолетов, которые подверглись воздействию помех, в первом полугодии 2025-го выросло примерно на 17% в сравнении с периодом с июля по декабрь 2024-го (с примерно 5100 до 6222 раз).

Количество случаев глушения Глобальной навигационной спутниковой системы Galileo (GNSS) над Польшей с июня 2024 по июль 2025 года взлетело более чем в семь раз, с 347 до 2,5 тыс. соответственно, сообщало Управление гражданской авиации республики.

Изучив данные о подобных нарушениях, в ИКАО пришли к выводу, что источником помех является Россия, говорится в ответном письме надзорного органа. В ИКАО выразили «серьезную обеспокоенность» безопасностью полетов, заявив, что если Россия в течение 30 дней не представит агентству меры для устранения помех, это будет считаться потенциальным нарушением международного права. Совет директоров МСЭ в свою очередь потребовал от Москвы немедленно прекратить вмешательство.

Согласно уставу ИКАО, нарушающим правила МСЭ государствам может быть приостановлена выдача новых разрешений на использование радиочастот, а также их защита. ИКАО и МСЭ являются учреждениями ООН.

В Министерстве связи Литвы сообщили Bloomberg, что Вильнюсу неизвестно об официальном ответе России на письмо ИКАО и что сбои продолжаются. При этом на недавнем заседании МСЭ представители РФ «не отрицали» факт глушения радиосигналов, оправдывая свои действия «необходимостью защиты национальной инфраструктуры», говорится в заявлении литовских властей.

31 июля власти Эстонии сообщали, что в последние месяцы ситуация с глушением связи в регионе резко ухудшилась и 85% рейсов в стране сталкиваются с перебоями сигналов. Помехи, создаваемые РФ для спутниковой навигации, за три прошлых месяца нанесли ущерб более чем на полмиллиона евро, заявляли в правительстве. Кроме того, Москва пытается перехватить беспилотники эстонской пограничной службы, дежурящие над границей.

По данным Агентства по защите прав потребителей и техническому регулированию Эстонии, также заметно выросло число случаев преднамеренной передачи неверных координат (спуфинга). На этом фоне еще в июле ЕС объявил, что GNSS оснастили новой функцией противодействия спуфингу сигналов для контроля за ситуацией в чувствительных районах, включая Балтику. (moscowtimes.ru)