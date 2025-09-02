НАТО начало разработку системы защиты от российского глушения GPS после инцидента с самолетом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте на пресс-конференции в Люксембурге 2 сентября, сообщает Independent.

Во время посадки самолета в Пловдиве 31 августа навигационные системы были выведены из строя, и пилотам пришлось пользоваться бумажными картами. Самолет благополучно приземлился.

Рютте назвал инцидент частью более широкой российской кампании гибридных угроз, к которой он отнес кибератаки на Национальную службу здравоохранения Великобритании и подрыв подводных кабелей в Балтийском море. Генсек Альянса подчеркнул, что угроза со стороны России растет с каждым днем и может затронуть любую точку Европы.

«Мы работаем день и ночь, чтобы противодействовать этим угрозам, предотвратить их и гарантировать, что они не повторятся», — заявил Рютте.

Болгарская служба управления воздушным движением подтвердила факт инцидента и отметила, что количество случаев глушения и подмены GPS-сигналов в регионе значительно возросло после начала полномасштабного вторжения России в Украину.