Турция решительно осуждает акции в Дании по осквернению священного для мусульман Корана, в том числе проведенную у посольства республики в Копенгагене, об этом говорится в заявлении турецкого МИД, размещенном на его странице в Twitter.

«Мы самым решительным образом осуждаем проведенную сегодня вслед за вчерашней акцию у нашего посольства в Копенгагене, направленную против нашей священной книги. Подобные акции не только оскорбляют миллиарды мусульман, но и наносят ущерб общественному миру и культуре совместного проживания. Власти Дании должны принять необходимые меры, чтобы не допустить повторения этого преступления на почве ненависти», — говорится в заявлении.