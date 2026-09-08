Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что гренландцы не хотят быть американцами после того, как президент США Дональд Трамп опубликовал карту, где остров покрыт флагом его страны. Об этом сообщает TV2.

Она напомнила, что «правительство Гренландии и народ Гренландии неоднократно заявляли, что не хотят быть американцами». Это послание можно повторить и сегодня, подчеркнула премьер.

«Надеюсь, что у никого нет по этому поводу сомнений – ни в США, ни в остальном мире. Именно народ Гренландии должен решать свое будущее. И, конечно, Гренландия не продаётся», – сказала Фредериксен.