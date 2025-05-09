Премьер Дании Метте Фредериксен после появления в американских СМИ сообщений о наращивании разведывательной активности США в отношении Гренландии заявила, что союзные государства не должны вести шпионаж друг против друга.

«Вы не имеете права шпионить за союзником», — заявила она агентству Associated Press (AP).

Накануне в МИД Дании вызвали и. о. посла США в Копенгагене Дженнифер Холл Годфри, она встретилась с высокопоставленным датским дипломатом Йеппе Транхольм-Миккельсеном. Других подробностей в датском внешнеполитическом ведомстве не предоставили. В посольстве США отказались от комментариев.

AP напоминает, что ранее в The Wall Street Journal (WSJ) появилась информация, что несколько подчиненных директора Национальной разведки Тулси Габбард приказали разведслужбам активизировать сбор данных о движении за независимость в Гренландии — самоуправлемой территории Дании, и о перспективах добычи ресурсов на острове.

В свою очередь в офисе Габбард подвергли критике материалы WSJ.

«WSJ должно быть стыдно за помощь силам теневого правительства, которое пытается нанести урон президенту за счет политизации и раскрытия засекреченной информации. Они нарушают закон, подрывают безопасность и демократию нашей нации. Тех, кто допустил утечку засекреченной информации, найдут, и с них спросят по всей строгости закона», — говорилось в заявлении офиса Габбард.