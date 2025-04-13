Россия нанесла разрушительный удар по центру Сум 13 апреля, который унес жизни более 30 человек, в том числе и детей. Западные лидеры критикуют Москву, которая игнорирует предложение о перемирии.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетную атаку на Сумы в первый час после обстрела. Он призвал мир, в частности Европу и США, усилить давление на Россию. Глава государства подчеркнул, что без давления на агрессора мир невозможен.

«Сегодня утром российская жестокость снова нанесла удар, убив мужчин, женщин и детей в городе Сумы. Варварское нападение, которое стало еще более отвратительным, когда люди мирно собрались, чтобы отпраздновать Вербное воскресенье», — отреагировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на ракетный удар РФ.

«В эти трагические моменты мои мысли с жертвами и их близкими. Президент Зеленский продемонстрировал свою приверженность миру. Теперь Путин должен немедленно согласиться на полное и безусловное прекращение огня», — подчеркнул британский премьер. Стармер отметил, что он был потрясен ужасными атаками России на гражданское население в Сумах.

Президент Франции Эмануэль Макрон резко отреагировал на обстрел Сум. Он заявил, что всем известно, что только Россия хотела этой войны. По словам французского президента, сегодня очевидно, что только Россия выбирает продолжать ее, «вопреки человеческим жизням, международному праву и дипломатическим предложениям президента Трампа».

«Ужасный пример того, как Россия усиливает атаки, в то время как Украина приняла безусловное прекращение огня. Мои мысли сегодня с украинским народом», — написала Кая Каллас.

«Россия продолжает свою кампанию насилия, в очередной раз демонстрируя, что эта война существует и продолжается только потому, что Россия так решила», — отметил глава Евросовета Антониу Кошта.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отметил, что Россия не хочет меняться, не стремится к миру. По его словам, Россией руководят убийцы, которые ежедневно доказывают, что они не стремятся к миру. (РБК)