Администрация Дональда Трампа сообщила союзникам по G7, что не может подписать заявление с осуждением российского удара по Сумам, так как «работает над сохранением пространства для мирных переговоров», передает агентство Bloomberg.
Канада, председательствующая в этом году в «Большой семерке», сообщила союзникам, что без одобрения со стороны США сделать заявление будет невозможно.
Согласно черновику, который есть в распоряжение Bloomberg News, в заявлении G7 должно было быть написано, что нападение на Сумы является доказательством того, что Россия намерена продолжать войну.
Дональд Трамп же накануне назвал ужасающим российский удар по городу Сумы, но Россию прямо не упомянул. Он сказал, что «они совершили ошибку», а на просьбу журналистов уточнить, что он имеет в виду, ответил: «Cпросите их». О ком он говорил, Трамп не уточнил, писало AFP.