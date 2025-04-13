Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлогг отреагировал на удар России ракетами по мирному населению в Сумах.

«Сегодняшний удар российских войск на гражданские объекты в Сумах в Вербное воскресенье переходит все границы приличия. Погибли и получили ранения десятки гражданских лиц. Как бывший военачальник, я понимаю, что такое целенаправленные удары, и это неправильно»», — написал он в социальной сети X (Twitter).

Кроме того, он заявил, что именно поэтому Трамп прилагает все усилия, чтобы прекратить эту войну.

На удар по Сумам уже отреагировали президент Франции Эммануэль Макрон, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, Глава МИД Финляндии Элина Валтонен, президентка Молдовы Майя Санду, Глава Евросовета Антониу Кошта и другие европейские лидеры.