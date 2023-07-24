Все должны знать, что требуют владельцы приватизационных чеков:

Мы требуем свою долю в размере 20 000 долларов, на которое наша семья имеет право по Конституции и закону. Кто и какие чиновники-олигархи мешают решению проблемы с приватизационными чеками? Сила – в единстве. В этом случае только мы сами можем помочь себе и господину Президенту восстановить СПРАВЕДЛИВОСТЬ.

В соответствии с правилами, установленными Законом и Конституцией, мы хотим, чтобы нам досталось часть имущества, которое было ОБЕЩАНО нашим семьями по Закону из богатств, оставшихся от советского государства при мирном переходе к капитализму.

Есть те, кто хочет использовать эту проблему против президента на международном уровне, которая возникла из-за равнодушия к народу, ошибок бывшего руководителя Администрации президента Рамиза Мехтиева и его правоведов. Чиновники-олигархи препятствуют быстрому решению этой проблемы в Конституционном суде и не хотят, чтобы она решалась в правовой плоскости. Потому что они хотят повредить имиджу господина Президента на международном уровне и среди народа, создавая социальную напряженность.

Конституционный суд огласил свое решение:

https://ayna.az/ozellesdirme-ceki-sahiblerinin-nezerine…

https://m.zerkalo.az/vnimaniyu-vladeltsev…

Эксперт Конституционного Суда, доцент АГУ, правовед и адвокат Мубариз Йолчиев советует подождать до 20 сентября.

В случае, когда граждане задерживают оплату счетов за использованную воду, газ и электричество на неделю, чиновники от имени правительства давят на них. В этом году из вузов отчислили 3000 студентов, которые не смогли оплатить обучение. Вот уже 12 лет, согласно Конституции и Законов, приватизация всех средних и крупных предприятий, 65% которых принадлежат гражданам, осуществляется без приватизационных чеков. Наши доли собственности продаются чиновникам-олигархам и их родственникам, которые обогатились за счет взяток и украденных из госбюджета денег. Это грубое нарушение закона и серьезное коррупционное преступление.

Рамиз Мехтиев, будучи главой Администрации президента и его юристы предоставили на подпись президенту некоторые неконституционные указы, касающиеся приватизационных чеков, которые не соответствовали КОНСТИТУЦИОННОМУ ЗАКОНУ. Конституционность указа не была обоснована и записана в преамбуле распоряжения.

Уважаемые чиновники, руководитель Администрации президента и правоведы, примите к сведению, что, если эти правовые ошибки не будут устранены в ближайшее время, имиджу господина Президента и нашей страны может быть нанесен серьезный ущерб. Например, заинтересованные в этом деле олигархи, радикальная оппозиция или пострадавшие граждане обратятся к иностранным журналистам и посольствам, президентам, инвестиционным и экономическим министерствам иностранных государств, международным инвестиционным организациям и международным организациям, связанным с законом и коррупцией.

В итоге, когда представители государства, а главное господин Президент, будут за границей, когда они будут говорить об инвестициях и развитии, реформах, правах человека, то что они ответят на вопросы иностранных журналистов о незаконном проведении приватизации вопреки Конституции и организованном тяжком преступлении? И какое тогда наказание присудит вам господин Президент? Это ваша вина, что вы скрываете от господина Президента ошибки и юридические факты.

Из статистики известно, что в течение 1 года умирает 1% пожилых людей. За 25 лет умирает 10 тысяч из миллиона граждан, поверивших в нашу государственность, Конституцию и законы за подписью общенационального лидера Гейдара Алиева и с надеждой хранивших свои приватизационные чеки, и, следовательно, каждый день умирает 30 граждан, не сумев реализовав свои законные имущественные права. В Карабахской войне не погибало столько людей. Это очень печальная ситуация. Известно, что господина Президента обманули, и теперь они из-за страха тянут этот процесс.

«Люди должны требовать свои права и уметь требовать» — это слова господина Президента. По сути, мы защищаем и права народа, и достоинство Президента.

Просим Конституционный суд прокомментировать обращения по поводу приватизационных чеков

Председателю Конституционного Суда Азербайджанской Республики Фархаду Абдуллаеву

Адрес: AZ1005, город Баку, Площадь молодежи 1

Обращение адвоката

Уважаемый господин Абдуллаев. 22 мая 2023 года в Конституционный Суд Азербайджанской Республики была направлена ​​ жалоба от имени группы ветеранов Карабахской войны и труда, являющихся владельцами приватизационных чеков, которые обратились к юристу адвокатского бюро «Сириус» Мубаризу Халид оглы Йолчиеву для проверки соответствия некоторых нормативно-правовых актов Конституции и законам Азербайджанской Республики. Поскольку никакого ответа по сегодняшний день на данную жалобу мы не получили, граждане очень обеспокоены и испытывают морально-психологическое напряжение.

Из письма, направленного гражданам Уполномоченным по правам человека (омбудсменом) Азербайджанской Республики и Верховным судом Азербайджанской Республики, из Конституции Азербайджанской Республики следует, что проверка соответствия нормативно-правовых актов Конституции и законам Азербайджанской Республики относится к компетенции Конституционного суда Азербайджанской Республики.

Кроме того, председатель Комитета по правам человека Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Захид Орудж, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Асим Моллазаде и другие депутаты Милли Меджлиса также проинформировали граждан о том, что они обратились в Конституционный суд Азербайджанской Республики по данному поводу.

Законное требование граждан до общественности донесли и представители интеллигенции, и ученые-правоведы нашей страны, которые высказались по этому вопросу во многих известных СМИ, интернет-изданиях, Youtube и других социальных сетях. Доводим до вашего сведения, что количество владельцев приватизационных чеков на данный момент составляет более 1 000 000 и у них есть группа в Facebook, где они обсуждают все вопросы. Они считают, что приватизация проводится вопреки Конституции и законам уже 12 лет, а финансовые возможности средних и крупных предприятий, подлежащих приватизации после этого, выражаются примерно в размере 10 миллиардов. Они считают, что их права собственности и другие конституционные права нарушаются приватизацией, противоречащей Конституции и законам.

Принимая во внимание справедливое недовольство граждан, рост социальной напряженности и указанные нами выше факты, данный вопрос необходимо решать оперативно на основе двух пунктов Закона о Конституционном Суде:

34.5. В случае, если в результате нарушения прав и свобод предотвращение через другие суды причинения заявителю тяжелого и непоправимого ущерба не представилось возможным, жалоба может быть подана непосредственно в Конституционный суд.

52.4. До принятия решения по существу дела в целях предотвращения причинения тяжелого и непоправимого ущерба Пленум Конституционного суда может принять решение о приостановлении исполнения оспариваемого нормативно-правового акта или муниципального акта и предложить сторонам урегулировать спор до суда.

Данная ситуация подтверждает необходимость скорейшей проверки Конституционным судом соответствия некоторых нормативно-правовых актов Конституции и законам Азербайджанской Республики. Именно быстрое решение этой правовой проблемы снимет социальную напряженность, снизит нагрузку на суды в будущем, а также в тысячу раз повысит поддержку нашего государства и господина Президента со стороны полноправных граждан.

В преамбуле ни одного из этих нормативно-правовых актов не указано, что конституционное обоснование не осуществлялось в соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики и Конституционным законом о нормативно-правовых актах. Защита прав собственности в нашей республике в соответствии с универсальными принципами и международными документами по правам человека, принятыми во всем мире, приведет к развитию рынка ценных бумаг в нашей стране и привлечению иностранных инвестиций, а также обеспечит участие на этом рынке иностранных инвесторов, верящих в нашу государственность и законодательство. Господин председатель! Принимая во внимание все это, еще раз просим Вас обеспечить скорейшее рассмотрение данного вопроса на Пленуме Конституционного Суда Азербайджанской Республики.

Подпись: Адвокат Мубариз Йолчуев

Заключение ученых-правоведов, являющихся экспертами Конституционного Суда:

Первое обращение было 22 мая 2023 года.

Жалоба в Конституционный суд Полная версия и обоснование:

https://www.facebook.com/groups/668471343515846/permalink/1587723841590587/

Присоединяйтесь к группе «Приватизационные чеки»:

https://www.facebook.com/groups/668471343515846

Обращение 100 тысяч семей к господину Президенту:

https://www.facebook.com/groups/668471343515846/posts/1577668382596133/

Несправедливость по отношению к народу и саботаж против государства – Кто и как лишил граждан Азербайджана прав на приватизацию?

https://haqqin.az/investigations/273600?fbclid=IwAR394AzHBNjFRPBz4rRsUauFS4FYvZxnf-YojdIc0BXh3ePS7OKElAi9d-U