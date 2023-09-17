Что может быть важнее рассмотрения данного вопроса в Милли меджлисе и Конституционном суде?!

От имени сотен тысяч семей, права которых нарушены, адресовано открытое обращение спикеру Милли меджлиса Сахибе Гафаровой и депутатам. Издание AYNA представляет это обращение:

«Мы просим всех правоведов, представителей интеллигенции и СМИ поддержать нас в этом справедливом деле.

По результатам научно-практического исследования, проведенного учеными, юристами, экспертами Конституционного суда в 2022-2023 годах, после подтверждения юридических фактов в 4 статьях, опубликованных на основе мнения более 10 ученых в журнале «Qanun» Высшей аттестационной комиссии, находящейся под курацией главы государства, представители интеллигенции и правоведы уже подтвердили в своих выступлениях в прессе, что приватизация, которая проводится без приватизационных чеков на протяжении 13 лет, является преступлением против народа и провокацией против государства.

Как выяснилось из исследований правоведов, Рамиз Мехтиев и его подручные чиновники в Администрации президента воспользовавшись тем, что общенациональный лидер Гейдар Алиев считал их своими самыми близкими и преданными людьми, совершали предательские и коварные действия с далеко идущими последствиями при принятии еще в 2000 году «Закона о приватизации государственной собственности». Используя юридическую безграмотность депутатов, они добились принятия «Государственной программы о приватизации» посредством не принятия закона, а всего лишь указом.

В «Законе о приватизации» от 1993 года четко указано, что «Государственная программа приватизации» может регулироваться только ЗАКОНОМ в том, что касается распределения собственности, доли и прав собственности. Самое главное, что Рамиз Мехтиев и заинтересованные в этом деле чиновники сумели воспользоваться доверием общенационального лидера Гейдара Алиева, прописав в «Госпрограмме», а также в преамбуле указа противоречащие Конституции статьи. То есть, они смогли воспользоваться доверием общенационального лидера Гейдара Алиева и добиться подписания указа без какого-либо конституционного обоснования.

Почему сегодня чиновники и политики не вспоминают решения специальной комиссии, созданной общенациональном лидером для анализа несправедливостей и ошибок по отношению к народу в ходе приватизации, проводимой на постсоветском пространстве, обсуждений в Верховном совете и исторической речи Гейдара Алиева о приватизации и приватизационных чеках, сказанной 8 марта 1995 года в Президентском дворце, и в котором он давал обещания народу?!

Приватизационные паи — 65% всей средней и крупной государственной собственности, подлежащей приватизации, были обещаны гражданам в качестве государственного обязательства в самые бедные времена государства, в соответствии с законами, действовавшими на момент распределения приватизационных чеков, в частности законом, под которым стоит подпись общенационального лидера.

Знаете ли вы, уважаемые депутаты?

Согласно закону, подписанному общенациональным лидером, ради общественно-исторической справедливости иностранные и местные предприниматели могут принять участие в приватизации, приобретя приватизационные чеки граждан, только на основании того, что могут приватизировать всего лишь 35% среднего и крупного государственного имущества.

После того, как гражданам выданы приватизационные чеки, которые являются государственными ценными бумагами, никакой указ или даже какой-либо закон, который будет принят позднее, не может нарушать Конституцию. Иными словами, никто не может нарушить право граждан на долю в наследственном имуществе, предоставленное ЗАКОНОМ!

Уважаемые депутаты, почему вы не говорите о том, что эти государственные обязанность и правила установлены законом?

Некоторые депутаты, возможно в силу своей юридической безграмотности, говорили, что приватизационные чеки рассчитаны на определенный период обращения. Другими словами, они ставили людей в тупик, говоря, что «за этими чеками нет никакого права собственности».

ЭТО ЛОЖЬ! В каком законе это написано? Когда общенациональный лидер говорил это?!

Об этих юридических фактах уже рассказывают на YouTube-каналах многочисленные правоведы Бакинского государственного университета, являющиеся экспертами по гражданскому и конституционному праву Конституционного суда, и всем известно, что более 10-ти юристов доказали это научно-практическим путем. Вся информация об этом 22 мая 2023 года была направлена ​​35 депутатам, в том числе 15 председателям комитетов Милли Меджлиса, группой ветеранов Отечественной войны и труда из сообщества «Приватизационные чеки».

Уважаемые депутаты, вы знаете, что политика государства исходит из его Конституции и принимаемых им законов. Согласно пункту 5 «Положения о приватизационных чеках», которое было подписано общенациональным лидером в целях реализации принятых в то время законов, и которое действует до сих пор, категорически запрещается отказываться от использования чеков как средства оплаты в течение всего периода приватизации.

Знаете, почему?

Слушайте внимательно. Потому что по закону государство должно было создать инвестиционные фонды для вывода из обращения приватизационных чеков, получив от граждан приватизационные чеки, которыми они не смогли воспользоваться во время приватизации, и выплатить им дивиденды. Это обязанность государства по закону.

Общенациональный лидер отдал народу 65% государственного имущества по закону в самое бедное время государства — когда в бюджете не было и 1 миллиарда. Это унаследованная доля собственности от богатства, созданного кровью и трудом наших предков и нас самих. При капитализме это имущественная доля, которая предоставляется законом как гарантия будущего наших семей и детей.

Уважаемые депутаты и чиновники!

Пока в госбюджете и Нефтяном фонде лежат миллиарды долларов, вы хотите пополнить бюджет за счет продажи обещанной гражданам их доли наследства путем принятия указов. Просим вас обязательно затронуть этот вопрос в ходе обсуждения госбюджета.

Как так получается, что 3-5 человек в Международном банке присваивают 10 миллиардов долларов народных денег, а государство возмещает эти деньги из бюджета — из Нефтяного фонда?!

Значит чиновники-олигархи присваивают десятки миллиардов, отбывают десятилетний срок и становятся миллиардерами! Вы тоже хотите пополнить бюджет за счет продажи имущественных долей граждан?

Вы все прекрасно знаете, что, за исключением некоторых депутатов, общая стоимость предприятий и имущества семей и родственников депутатов и чиновников-олигархов, составляет 100 миллиардов. Если бы у вас отобрали все ваше богатство, вы бы не проклинали? Вы и ваши дети не стали бы угрожать расплатой этим чиновникам, депутатам и их семьям?

Мы освободили наши земли, захваченные армянами, проливая свою кровь. По-вашему, граждане должны пролить чью-то кровь, чтобы получить свою долю собственности? Как бы общенациональный лидер Гейдар Алиев наказал таких политиков, которые нарушают Конституцию и законы, международные права человека, вредят интересам народа, нарушают государственную политику и обязательства государства перед народом?

Мы настоятельно просим срочно провести обсуждение в Милли Меджлисе в сентябре этого года, и чтобы достойные депутаты донесли правду господину президенту, не опасаясь чиновников-олигархов. Большое спасибо некоторым депутатам, которые переслали в Конституционный суд наши жалобы для рассмотрения.

Однако, учитывая, что каждый день 30 человек умирают, не восстановив своих прав, и эти беззакония продолжаются уже 13 лет, мы считаем, что это вопрос номер 1, который сегодня должен быть рассмотрен в Милли Меджлисе. Просим Вас направить срочное обращение в Конституционный суд на основании жалобы и запроса, написанных вам 22 мая 2023 года от имени Милли Меджлиса, даже если оно будет запоздалым, о проверке соответствия этих нормативно-правовых актов Конституции. Если Конституционный суд не примет справедливое решение в ближайшее время, гражданам придется жаловаться в ОБСЕ, международные организации и другие соответствующие учреждения, занимающиеся вопросами прав человека и коррупции.

Уважаемые депутаты, вы прекрасно знаете, что общенациональному лидеру или господину президенту не было необходимости подписывать такие указы, которые в будущем могут считаться тяжким преступлением против народа и организованной коррупцией. Одного их слова достаточно, чтобы приватизировать любую собственность.

Еще раз все должны знать, что Рамиз Мехтиев вероломно использовал доверие общенационального лидера и господина президента Ильхама Алиева для обеспечения коррупционных интересов чиновников-олигархов, в том числе Фархада Алиева и Кярема Гасанова, и добился подписания указов, которые противоречат Конституции и законам, добавив некоторые пункты, не относящиеся к президентским полномочиям.

Самое главное в том, что в преамбуле этих безобразных указов, подготовленных без консультации с юристами, нет никакого конституционного обоснования.

Уже сейчас некоторые депутаты от ПЕА, члены Политсовета ПЕА, юристы и экономисты, входящие в правящую партию, с уверенностью заявляют, что эти правовые ошибки скоро будут устранены Конституционным судом, и пытаются убедить народ в том, что в канун 100-летия общенационального лидера этот вопрос будет решен и вскоре будут радоваться сотни тысяч семей, чьи права были попраны.

На ваш взгляд, каковы цели связанных с Рамизом Мехтиевым судей Конституционного суда, продлевающих это дело на 3 месяца? Скорее всего, их цель – вызвать недовольство 1 миллиона граждан государством и господином президентом и создать социальную напряженность. Или политизировать проблему, затягивая ее решение…

Обратите внимание!

В будущем, когда господин президент будет говорить за рубежом об инвестициях и правах человека, кто-то может спросить: Господин президент, по какой причине вы своими указами нарушаете конституционные права ваших граждан, связанные с собственностью, а нас приглашаете инвестировать в вашу страну, говоря, что там «все хорошо»?

Азербайджанский народ прекрасно знает, что для приватизации какой-то собственности достаточно одного слова господина президента Ильхама Алиева, и для этого ему не нужно подписывать какой-либо указ, нарушающий Конституцию и влекущий уголовную ответственность.

Уважаемое руководство и члены Милли меджлиса!

Сегодня некоторые депутаты и чиновники-олигархи превращают заявление президента во время Отечественной войны «Я все знаю и знаю, что и когда делать» в аргумент против президента, чтобы заставить вас замолчать. Конечно, президент должен вовремя все знать, чтобы то, что он делает и то, что он говорит, было сделано вовремя!

Однако вовремя ли эти чиновники предоставляют информацию господину президенту и, самое главное, верна ли она? Если они не предоставляли правильную информацию в течение 13 лет, кто может гарантировать, что они предоставят достоверную информацию сейчас?

«Люди должны требовать свои права и уметь требовать» — это слова господина президента.

Уважаемые депутаты, ведь мы защищаем не только восстановление исторической и социальной справедливости и прав народа, но и честь и достоинство президента. Правда, полное расследование этих беззаконий и нарушений Конституции стало достоянием общественности только в 2022 году, когда об этом сообщили правоведы. Так каковы же цели чиновников-олигархов, скрывающих эти факты от господина президента сейчас?

В одном из стихотворений, любимых покойным общенациональным лидером, говорится: «Цените людей при их жизни».

Был ли господин президент проинформирован о том, что в преамбуле ни одного из этих указов, подготовленных Рамизом Мехтиевым, нет конституционного обоснования, а жалобы на правонарушения от этих указов являются бессрочными, а главное, они считаются тяжкими организованными и коррупционными преступлениями против народа?

Скрывая от господина президента обращение граждан в Конституционный суд от 22 мая 2023 года, некоторые чиновники затягивают процесс и пытаются создать впечатление, что господин президент полностью осведомлен об этом деле, и что он лично руководит этой грязной игрой. Потому что они уверены, что со временем люди станут думать, что если президент знает об этих беззакониях, знает о том, что каждый день умирают 30 граждан, поверивших в его отца, общенационального лидера, и ничего не меняется, то это означает, что не Рамиз Мехтиев стоит во главе этого дела. А стоит сам президент. Посмотрите, как они пытаются посеять раздор между народом и его лидером.

Но мы верим, что достойный сын нашего народа, господин президент, с его мировоззрением и семейным воспитанием, с философией победоносного Главнокомандующего, с его любовью к отцу, своему государству и народу, решит этот вопрос в тот же день, как ознакомится со всеми юридическими фактами.

За 13 лет сотни тысяч семей стали свидетелями тяжелых последствий этой правовой проблемы, вызванной ошибками и халатностью Рамиза Мехтиева и юристов Аппарата президента. По статистике, количество людей, так и не сумевших воспользоваться причитающейся им долей наследства, ежегодно составляет 12 тысяч человек. Иными словами, каждый день 30 человек, чьи права были попраны Рамизом Мехтиевым и его людьми, умирают, так и не восстановив свои права.

Миллион граждан верят, что 2023 год, в котором отмечается 100-летие общенационального лидера Гейдара Алиева, станет годом торжества законов и справедливости. Верим, что на этот раз спикер Милли меджлиса Сахиба Гафарова проконсультируется с депутатами-юристами и направит наше заявление в Конституционный суд, а не министру экономики.

Уважаемые депутаты!

Некоторые из вас были депутатами еще в 2000 году, и тогда вы участвовали в написании антиконституционных статей ко второму «Закону о приватизации». Ключевую роль в этом деле также сыграли ошибки и халатность тогдашнего руководства парламента, в том числе бывшего председателя Конституционного суда. По этой причине, обращение в Конституционный суд от имени Милли меджлиса с просьбой устранить ошибки – это ваш моральный долг, так как вы представители народа.

Это подробно изложено в письменном обращении от 22 мая 2023 года к 35 депутатам, в том числе 15 председателям комитетов. Уважаемые депутаты, вы должны знать, что вопросы, связанные с разделом имущества, долей собственности и имущественными правами, решаются только законом, и подобные вопросы не относятся к полномочиям президента и Конституции.

Уважаемые депутаты!

Еще раз отметим, что приватизационные паи и государственные приватизационные чеки, подтверждающие это право собственности, выданы законом, и никакой указ не может нарушать государственную обязанность и права, данные законами, действовавшими на момент выдачи этих наследственных имущественных паев.

Указ не может предоставить или аннулировать права, предоставленные законом и Конституцией!

Некоторые депутаты и чиновники под видом «защиты прав граждан» посылают правительству сигнал о том, что к проблемам этих людей нужно относительно формально. Вы думаете, они считают нас нищими или попрошайками? Или они забыли, что общенациональный лидер Гейдар Алиев в самые тяжелые для страны времена пообещал передать 65% всего приватизированного наследия, оставшегося от Советского Союза, народу по закону в качестве государственной политики и государственной обязанности?

Разве им неизвестны научно-практические исследования многочисленных правоведов, даже юристов и экономистов ПЕА, о том, что стоимость каждого приватизационного пая, защищенного законом от инфляции, эквивалентна 20 000 долларов США, и эти факты освещаются в прессе и на YouTube-каналах уже год?

Каждый должен знать, что распределение имущественных долей и стоимость имущественных долей должно осуществляться только в соответствии с принятыми в то время законами, то есть в соответствии с Конституцией и этими законами.

Общенациональный лидер очень хорошо знал, насколько деликатными при капитализме являются вопросы собственности и имущества. Неправильное распределение собственности формирует фундамент ненависти и нежелательных действий сотен тысяч граждан против предпринимателей и чиновников в будущем. Прошло 3 месяца с момента нашего обращения в Конституционный суд, к которому присоединились и депутаты. Хотя по закону мы должны были получить ответ в течение 10 дней.

В течение 13 лет государственная собственность продавалась незаконно, и каждый день 30 человек, которые с надеждой хранили свои приватизационные чеки, умирают.

Уважаемые госпожа спикер и депутаты, скажите сами себе: что может быть сегодня важнее рассмотрения данного вопроса в Милли меджлисе и Конституционном суде?!

Примечание:

Для получения подробной информации о приватизационных чеках перейдите по этой ССЫЛКЕ: https://m.facebook.com/groups/668471343515846/posts/1577668382596133/