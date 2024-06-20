На заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса 21 июня ожидается принятие решение о досрочном прекращении полномочий парламента и назначения внеочередных парламентских выборов. Об этом Turan стало известно их парламентских источников.

Косвенно эту информацию подтверждает и сегодняшнее закрытое совещание в правящей партии «Ени Азербайджан», у которой в парламенте абсолютное большинство мест.

По всей видимости, они и будут инициировать самороспуск парламента. После чего Милли Меджлис обратится к президенту с просьбой назначить внеочередные выборы.

Ранее, глава ЦИК Мазахир Панахов не исключил проведение парламентских выборов ранее ноября с учетом предстоящего климатического саммита COP29 в Баку.

С учетом того, что выборы объявляются за два месяца до дня голосования, можно предположить, что внеочередные парламентские выборы состоятся в конце августа – начале сентября.