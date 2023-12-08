Бывший заместитель председателя Милли Меджлиса Яшар Алиев скончался в возрасте 75 лет.

Политик скончался сегодня вечером.

Яшар Алиев родился в 1948 году в Баку.

Он являлся депутатом Милли Меджлиса I и II созывов, заместителем председателя Милли Меджлиса Азербайджана, заместителем председателя Верховного Совета Азербайджана.

В период работы в Милли меджлисе представлял Азербайджан в различных международных структурах и организациях. Был членом Межпарламентской ассамблеи СНГ. Дважды избирался вице-президентом Организации черноморского экономического сотрудничества.

Являлся председателем азербайджано-иранской межгосударственной комиссии. Являлся членом государственной комиссии по принятию Конституции Азербайджана.

Работал послом Азербайджана в Китае (2002-2011). В этот период он также занимал пост посла Азербайджана во Вьетнаме, Южной Корее, Северной Корее и Монголии (2004-2011).

2 июля 2013 года удостоен персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана.

Отметим, что Яшар Алиев является отцом уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой.