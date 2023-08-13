Обнародована фактическая погода на территории Азербайджана.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, по данным на 10:00 13 августа на территории страны сохраняется жаркая погода.

Отмечено, что максимальная температура воздуха в Баку 12 августа была на 6 градусов выше климатической нормы. В Баку и на Абшеронском полуострове было до 41 градуса, в Нахчыванской АР и низменных районах до 43 градусов, в Гянджа-Газахской зоне до 40 градусов, в горных районах до 34 градусов тепла.

Ожидается, что жаркая и душная погода сохранится до 17 августа.