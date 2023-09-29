В октябре среднемесячная температура воздуха ожидается близкой к климатической норме.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, объем месячных осадков, в основном, будет близким к климатической норме, на некоторых территориях может несколько превышать норму.

В начальные числа первой декады на территории страны ожидается нестабильная погода, временами ожидаются осадки. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха ожидается 15-17 градусов тепла, что близко к норме. Ночью температура воздуха составит 13-18 градусов тепла, днем 18-23 градуса тепла, в отдельные дни месяца ожидается 25-27 градусов тепла.

Объем месячных осадков ожидается близким к климатической норме (норма 26-40 мм).