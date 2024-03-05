Сегодня, когда отмечается второй предпраздничный вторник («Од чершенбеси») Новруза, в Азербайджане зафиксирован высокий температурный режим, температура воздуха поднялась до 13 градусов на Абшеронском полуострове и в некоторых регионах. Это на 3 градуса выше климатической нормы.

Как сообщает АПА, об этом сказал начальник Национальной гидрометеорологической службы Назим Мамедов.

«Сегодня в большинстве регионов страны осадков не ожидается, днем в отдельных горных территориях ожидается кратковременный дождь. Ночью и утром на некоторых территориях слабый туман. Максимальная температура воздуха в низменных районах составит 15 градусов тепла, в горных районах от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. В Баку и на Абшеронском полуострове сегодня умеренный северо-восточный ветер, воздух прогреется до 13 градусов», — сказал глава Службы.