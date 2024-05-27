Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшеронском полуострове превышает норму в 2,8 — 3,2 раза.

Об этом сообщила сотрудник Национальной службы гидрометеорологии Гульнара Аббасова.

Аббасова отметила, что пыльная мгла носит трансграничный характер и связана с метеорологическими условиями.

«Концентрация пыли в воздухе будет постепенно снижаться в течение дня из-за усиления северо-западного ветра», — сказала она.

Отметим, что по состоянию на 22:00 26 мая концентрация пыли в воздухе была в 3-3,5 раза выше нормы.