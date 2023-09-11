Согласно данным Национальной гидрометеорологической службы на 11 сентября, сильный ветер, наблюдавшийся на территории страны, к утру ослаб.

Как сообщили # в Службе, в некоторых местах на территории Азербайджана прогремели грозы, временами наблюдались интенсивные ливневые дожди.

Количество выпавших осадков составило в Астаре – до 31 мм, Ярдымлы – 9 мм, в Гусаре, Гахе (Сарыбаш), Нахчыване, Шахбузе, Ордубаде, Агдаме, Балакяне, Губе, Бейлагане, Имишли, Джафархане, Билясуваре – до 5 мм.

В Гырызе, Лерике наблюдался туман.

10 сентября температура воздуха в Баку была на 2,5 градуса ниже климатической нормы. В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха составила до 23 градусов тепла, в Нахчыванской АР — до 26-30 градусов, в низменных районах — до 25-29 градусов, в горных районах — до 17 градусов тепла.